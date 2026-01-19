(AYDIN) - Söke Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline özel olarak düzenlenen etkinlikler kapsamında Tiyatro Meftun'un sahnelediği "Çirkin Ördek" adlı çocuk oyunu, Efes Kültür Merkezi'nde minik izleyicilerle buluştu.

Söke'de yarıyıl tatili etkinlikleri "Çirkin Ördek" adlı çocuk oyunuyla başladı. Efes Kültür Merkezi'nde iki seans halinde sahnelenen, müzik ve danslarla zenginleştirilen çocuk tiyatrosu, yarıyıl tatilindeki çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. Salonu dolduran çocuklar, oyunu büyük bir ilgi ve coşkuyla takip etti.

Etkinliğe katılan Belediye Başkan Vekili Şeref Başar, gösterimin ardından başarılı performansları dolayısıyla tiyatro ekibine teşekkür etti ve çiçek takdiminde bulundu.

Söke Belediyesi'nin yarıyıl tatili boyunca çocuklara yönelik kültürel ve sanatsal etkinlikleri hafta boyunca devam edecek. Inspera Çocuk Tiyatrosu ekibi tarafından yarın Efes Kültür Merkezi'nde "Gılgamış Destanı & Masal Atlası" adlı çocuk oyunu ücretsiz olarak sahnelenecek.