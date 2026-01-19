Söke'de Yarıyıl Tatili Etkinlikleri "Çirkin Ördek" Adlı Çocuk Oyunuyla Başladı - Son Dakika
Söke'de Yarıyıl Tatili Etkinlikleri "Çirkin Ördek" Adlı Çocuk Oyunuyla Başladı

19.01.2026 17:20  Güncelleme: 19:47
Söke Belediyesi, yarıyıl tatiline özel etkinlikler düzenleyerek 'Çirkin Ördek' adlı çocuk oyununu minik izleyicilerle buluşturdu. Efes Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyun, çocuklara keyifli anlar yaşattı.

(AYDIN) - Söke Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline özel olarak düzenlenen etkinlikler kapsamında Tiyatro Meftun'un sahnelediği "Çirkin Ördek" adlı çocuk oyunu, Efes Kültür Merkezi'nde minik izleyicilerle buluştu.

Söke'de yarıyıl tatili etkinlikleri "Çirkin Ördek" adlı çocuk oyunuyla başladı. Efes Kültür Merkezi'nde iki seans halinde sahnelenen, müzik ve danslarla zenginleştirilen çocuk tiyatrosu, yarıyıl tatilindeki çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. Salonu dolduran çocuklar, oyunu büyük bir ilgi ve coşkuyla takip etti.

Etkinliğe katılan Belediye Başkan Vekili Şeref Başar, gösterimin ardından başarılı performansları dolayısıyla tiyatro ekibine teşekkür etti ve çiçek takdiminde bulundu.

Söke Belediyesi'nin yarıyıl tatili boyunca çocuklara yönelik kültürel ve sanatsal etkinlikleri hafta boyunca devam edecek. Inspera Çocuk Tiyatrosu ekibi tarafından yarın Efes Kültür Merkezi'nde "Gılgamış Destanı & Masal Atlası" adlı çocuk oyunu ücretsiz olarak sahnelenecek.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
