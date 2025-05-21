Söke Belediyesi'nden Sınav Stresine Destek Eğitimleri

(AYDIN) - Söke Belediyesi, sınav sürecinde öğrencilerin yaşadığı kaygı ve stresle başa çıkabilmelerine destek olmak amacıyla eğitimler düzenliyor.

Söke Belediyesi Sağlık Hizmetleri Birimi Psikoloğu Hüsamettin Akbabalı tarafından sınav stresi yaşayan öğrencilere verilen eğitimlerde, özellikle LGS'ye hazırlanan öğrencilerin sınav kaygısını azaltmaya yönelik çalışmalar yer alıyor. Eğitim programında kaygının nedenleri, belirtileri ve kaygıyla başa çıkma yöntemleri detaylı şekilde ele alınıyor.

Rehberlik hizmeti bulunmayan okullara öncelik verilen çalışmada; öğrencilere nefes egzersizleri, zaman yönetimi, olumlu düşünme alışkanlıkları gibi konularda da pratik bilgiler sunuluyor. Eğitimlerin amacını, öğrencilerin sınav sürecini daha sağlıklı ve özgüvenli bir şekilde geçirmelerini sağlamak oluşturuyor.

Şu ana dek Sazlıköy Hacı Halil Paşa Ortaokulu, Sazlıköy Hilmi Fırat Ortaokulu, Savuca Ortaokulu ve Özbey Ortaokulu'nda verilen eğitimler, hem öğrenciler hem de okul yönetimleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, destek programlarının ilerleyen süreçte de devam edeceğini belirterek, gençlerin yalnız olmadığını vurguladı.