Söke Belediyesi\'ne Tarihi Kentler Birliği\'nden Başarı Ödülü

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(AYDIN)- Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede 34 uygulama projesi arasından Söke Belediyesi'nin 'Dalgıç Konağı' ile 'Kaktüslü Ev' restorasyon projeleri, Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

Tarihi Kentler Birliği Meclisi 2024 Yılı Olağan 2'nci Toplantısı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Başkanlığını yaptığı Tarihi Kentler Birliği Meclis toplantısına, Söke Belediyesi'ni temsilen Meclis Üyesi Mimar Nusret Berk Yeltekin katıldı.

Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Koruma Özendirme Yarışması'nda; üye olan 30 belediye, 61 proje arasından Söke Belediyesi'ne de başarı ödülü geldi. Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede 34 uygulama projesi arasından Söke Belediyesi'nin Kemalpaşa Mahallesi'nde Eğitim, Sanat, Kültür Merkezi olarak faaliyet gösteren 'Dalgıç Konağı' ile Aydın Caddesi üzerinde Kitap Evi olarak faaliyet gösteren 'Kaktüslü Ev' restorasyon projeleri Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

Ödülü, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan adına meclis üyesi Nusret Berk Yeltekin aldı.