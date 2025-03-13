Söke Belediyesi, Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli Uzatıyor

(AYDIN)- Söke Belediyesi, ramazan ayında da vatandaşlarının yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan erzak paketleri, desteğe ihtiyacı olan vatandaşların evlerine ulaştırılıyor.

Söke Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam ediyor. Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerinin hazırladığı erzak paketleri, desteğe ihtiyacı olan vatandaşların evlerine ulaştırılıyor.

"Bu süreçte bir köprü görevi üstleniyoruz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, "Ekiplerimiz tarafından erzak kolilerimizin dağıtımına başlandı. Hem belediyemiz hem de hayırsever vatandaşlarımız tarafından bağışlanan erzak kolileri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bu süreçte bir köprü görevi de üstleniyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik zorluklarda vatandaşlarımızın yanlarında olmayı sürdürüyoruz. Karakış döneminde başlattığımız yakacak yardımlarının ardından, şimdi de Ramazan ayında mutfaklara katkı sunmaya çalışıyoruz. Sofralar bereketle, kalpler iyilikle buluşsun ramazan ayı paylaşmanın ve bereketin ayıdır" dedi.