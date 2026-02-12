Söke Belediyesi'nden Ramazan Ayı Öncesi Camilerde Temizlik Çalışması

(AYDIN) - Söke Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesi ilçe genelindeki camilerde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı.

Söke Belediyesi, yaklaşan ramazan ayı öncesinde ilçedeki camileri temizliyor. Vatandaşların ibadetlerini daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla yapılan çalışmalar, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki saha ekipleri tarafından yürütülüyor.

Temizlik çalışmaları, ilçenin simge ibadethanelerinden Kocacami'de başladı Ardından ilçe merkezinde bulunan Hacı Ziya Bey Cami, Yenikent Cami, Hacı Abdullah Yavuz Cami, Ahmet Özbaş Cami, Fevzipaşa Cami, Yenicami Mah. Cami, Emine Gezerler İmam Hatip Cami, Hacı Halil Paşa Cami, Hacılar Cami, Çeltikçi Cami, Savuca Ulu Cami'nde detaylı temizlik gerçekleştirildi.

Çalışmaların ay boyunca devam edeceği bildirildi.