Söke Belediyesi'nden Ramazan Ayı Öncesi Camilerde Temizlik Çalışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Söke Belediyesi'nden Ramazan Ayı Öncesi Camilerde Temizlik Çalışması

12.02.2026 15:16  Güncelleme: 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Söke Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ramazan ayı öncesi ilçe genelindeki camilerde kapsamlı temizlik çalışmaları yürütüyor. Amaç, vatandaşların ibadetlerini daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda gerçekleştirebilmelerini sağlamak.

(AYDIN) - Söke Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesi ilçe genelindeki camilerde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı.

Söke Belediyesi, yaklaşan ramazan ayı öncesinde ilçedeki camileri temizliyor. Vatandaşların ibadetlerini daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla yapılan çalışmalar, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki saha ekipleri tarafından yürütülüyor.

Temizlik çalışmaları, ilçenin simge ibadethanelerinden Kocacami'de başladı Ardından ilçe merkezinde bulunan Hacı Ziya Bey Cami, Yenikent Cami, Hacı Abdullah Yavuz Cami, Ahmet Özbaş Cami, Fevzipaşa Cami, Yenicami Mah. Cami, Emine Gezerler İmam Hatip Cami, Hacı Halil Paşa Cami, Hacılar Cami, Çeltikçi Cami, Savuca Ulu Cami'nde detaylı temizlik gerçekleştirildi.

Çalışmaların ay boyunca devam edeceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Söke Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Söke Belediyesi'nden Ramazan Ayı Öncesi Camilerde Temizlik Çalışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgililer Günü’nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane Sevgililer Günü'nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi? Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane
Devlet hastanesindeki ’rüşvet’ skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı Devlet hastanesindeki 'rüşvet' skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
Meclis’te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler Meclis'te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler
Marmaray’a dev zam geliyor Marmaray'a dev zam geliyor
Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu

15:54
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan’ı gözyaşlarıyla uğurladı
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan'ı gözyaşlarıyla uğurladı
15:24
Borsa İstanbul’da tarihi rekor İlk kez bu seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü
15:14
Brüksel’e giden Hacıosmanoğlu’nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
15:08
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
14:03
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 16:19:09. #7.11#
SON DAKİKA: Söke Belediyesi'nden Ramazan Ayı Öncesi Camilerde Temizlik Çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.