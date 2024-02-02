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Söke'de Motosiklet Kaza Sonucu Alev Aldı - Son Dakika
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Söke'de Motosiklet Kaza Sonucu Alev Aldı

AYDIN'ın Söke ilçesinde, 'U' dönüşü için manevra yapan hafif ticari araca çarpan motosiklet alev aldı. Kıyafetleri tutuşan motosiklet sürücüsünü yoldan geçen diğer araç sürücüleri kurtardı. Yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, o anlar ise bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

02.02.2024 18:14  Güncelleme: 18:17
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AYDIN'ın Söke ilçesinde, 'U' dönüşü için manevra yapan hafif ticari araca çarpan motosiklet alev aldı. Kıyafetleri tutuşan motosiklet sürücüsünü yoldan geçen diğer araç sürücüleri kurtardı. Yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, o anlar ise bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Albayrak Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan Murat Saydam (49) idaresindeki 09 JL 793 plakalı hafif ticari araç 'U' dönüşü için manevra yaptı. Bu sırada aynı yönden gelen Suat Uyar idaresindeki 09 JR 326 plakalı motosiklet hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet bir anda alev aldı. Alevler, yaralanan motosiklet sürücüsü Suat Uyar'ın kıyafetlerini de tutuşturdu.

Çevreden yetişen diğer sürücüler kendi imkanlarıyla Uyar'ın üzerindeki alevleri söndürüp, yamaktan kurtardı. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anının bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletin dönüş için manevra yapan otomobile çarpması ve çevredekilerin kıyafetleri tutuşan motosiklet sürücüsüne müdahalesi yer alıyor.

Söke\'de Motosiklet Kaza Sonucu Alev Aldı
Kaynak: DHA

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