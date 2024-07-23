Söke\'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

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Aydın'ın Söke ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı.

Söke- Kuşadası kara yolunda seyreden B.G. yönetimindeki 35 AIK 623 plakalı otomobil, Granta mevkisinde kontrolünü kaybedip karşı şeride geçti ve Engin Efe İşbilen'in kullandığı 09 JH 969 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücüler ile araçlarda yaralanan E.İ, G.İ, S.E, S.K. ve A.N.P. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahaleye rağmen sürücü İşbilen, hayatını kaybetti.

Kazanın ardından trafiğe kapatılan yol, çalışmanın ardından tekrar açıldı.