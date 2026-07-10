Söke'de otomobil kazası: 6 yaralı - Son Dakika
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Söke'de otomobil kazası: 6 yaralı

Söke\'de otomobil kazası: 6 yaralı
10.07.2026 08:44
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Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Söke-Didim yolu Akeller Caddesi'nde Y.Ş. idaresindeki 09 AAF 093 plakalı otomobil, refüjdeki ağaca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Y.Ş. ile otomobildeki 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Aydın, Söke, Kaza, Son Dakika

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