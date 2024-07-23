Söke'de Otomobil Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika
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Söke'de Otomobil Kazası: 7 Yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 7 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı ve yol tekrar trafiğe açıldı.

23.07.2024 03:57
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Aydın'ın Söke ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Söke- Kuşadası kara yolunda seyreden B.G. yönetimindeki 35 AIK 623 plakalı otomobil, Granta mevkisinde kontrolünü kaybedip karşı şeride geçti ve E.E.İ'nin kullandığı 09 JH 969 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda yaralanan E.İ, G.İ, S.E, S.K. ve A.N.P. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından trafiğe kapatılan yol, çalışmanın ardından tekrar açıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Söke'de Otomobil Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika

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