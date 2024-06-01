Söke'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Söke'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Söke\'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde plakası belirlenemeyen bir otomobil, Söke-Kuşadası kara yolu Ağaçlı Kavşağı'nda Erdoğan Cambaz yönetimindeki motosiklete çarptı. Ağır yaralanan Cambaz, hastaneye kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, kaçan otomobili terkedilmiş halde buldu ve sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

01.06.2024 13:39
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Aydın'ın Söke ilçesinde plakası belirlenemeyen otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Söke- Kuşadası kara yolu Ağaçlı Kavşağı'nda Erdoğan Cambaz (26) yönetimindeki 09 ACL 603 plakalı motosiklete, plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobil çarptı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cambaz, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, yaptığı incelemede kazaya karışıp kaçtığı değerlendirilen otomobili Yenikent Mahallesi'nde terkedilmiş olarak buldu.

Ekipler, sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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