Söke'de sahte para operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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Söke'de sahte para operasyonu: 1 tutuklama

Söke\'de sahte para operasyonu: 1 tutuklama

Aydın'ın Söke ilçesinde bir iş yerinde sahte para vererek alışveriş yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 132 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirildi.

12.02.2024 21:48
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Aydın'ın Söke ilçesinde sahte parayla alışveriş yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir iş yerinde sahte para vererek alışveriş yaptığı öne sürülen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 132 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.C.S. tutuklandı, S.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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