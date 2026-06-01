Söke'de Silahlı Saldırı: 3 Gözaltı
Söke'de Silahlı Saldırı: 3 Gözaltı

01.06.2026 22:14
Söke'de 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı, E.A. aranıyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Söke Cumhuriyet Başsavcılığının, Ercan Z. (31) ve yanında bulunan Nurgül A'nın (25) otomobile düzenlenen silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında cinayeti işlediği öne sürülen kadının eşi E.A'nın yakınlarının adresine polis ekiplerince operasyon yapıldı.

Operasyonda aralarında E.A'nın babası V.A'nın da bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Firari durumdaki E.A'yı arama çalışması ise sürüyor.

Olay

Söke Kapalı Pazaryeri'nde 30 Mayıs'ta park halindeki 26 AKR 342 plakalı otomobile tabancayla ateş açılmıştı. Saldırıda sürücü Ercan Z. (31) ve yanında bulunan Nurgül A. (25) hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

