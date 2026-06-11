Söke'de Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
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Söke'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

11.06.2026 19:40
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Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucunda 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.S.Ö. yönetimindeki 09 AHA 618 plakalı otomobil, Söke-Aydın kara yolunda, A.Ş. idaresindeki 16 NSK 10 plakalı ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araçta şoförlerle birlikte 6 kişi yaralandı. Haber verilmesiyle bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Söke'de Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Melda Avcı Melda Avcı:
    işte bunun sonu böyle oluyo başka ülkelerde düzgün ceza sistemi var da biz hala aynı kazaları yaşıyoruz 0 0 Yanıtla
  • Güldehen Ulger Güldehen Ulger:
    ya bu kadar da çok ya avrupa'da bu kadar kaza haberi duysak iyice kontrol ettikleri belli! 0 0 Yanıtla
  • Burcu Yeniçıktı Burcu Yeniçıktı:
    vay be yine böyle bir kaza olmuş söke yolunda ya ben de o yoldan sık sık geçiyorum çok endişeleniyorum artık çünkü her seferinde hızlı araçlar görüyorum! bu işin sonunun nereye varacağını kestirmek çok zor! umarım yaralılar çabuk iyileşir de bir daha böyle şeyler yaşanmaz 0 0 Yanıtla
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