Söke'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

Burcu Yeniçıktı:

vay be yine böyle bir kaza olmuş söke yolunda ya ben de o yoldan sık sık geçiyorum çok endişeleniyorum artık çünkü her seferinde hızlı araçlar görüyorum! bu işin sonunun nereye varacağını kestirmek çok zor! umarım yaralılar çabuk iyileşir de bir daha böyle şeyler yaşanmaz