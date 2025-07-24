Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, S.S. (23) uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Zanlının üzerindeki aramada, 5,12 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Söke'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama - Son Dakika
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