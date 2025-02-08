Söke\'de Yangında Yürüme Engelli Adam Hayatını Kaybetti

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AYDIN'ın Söke ilçesinde müstakil evde çıkan yangında yürüme engelli Hasan Kahraman (76), hayatını kaybetti.

Söke ilçesi Sazlı Mahallesi'ndeki müstakil evde saat 06.00 sıralarında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangını söndüren ekipler, yürüme engelli Hasan Kahraman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yangın sırasında evde bulunan Kahraman'ın birlikte yaşadığı oğlu ve gelininin kendi imkanlarıyla dışarıya çıktığı öğrenildi. Kahraman'ın cansız beden, olay yeri incelemesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.