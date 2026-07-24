Söke’de zirai yangın kontrol altında
Aydın'ın Söke ilçesinde zirai alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Aydın'ın Söke ilçesinde zirai alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kemalpaşa Mahallesi'nin üst kısımlarındaki zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında 5 hektarlık alan zarar gördü.
Kaynak: AA
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