11.03.2026 14:39
Avrupa Parlamentosu'ndaki Sol Grup, von der Leyen'in ABD ve İsrail'in saldırılarını kınamamasını eleştirdi.

Avrupa Parlamentosundaki (AP) Sol Grup, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Genel Kurulda yaptığı konuşmada ABD ile İsrail'in İran ve Lübnan'daki saldırılarını kınamadığını belirterek, AB yönetimini eleştirdi.

Grubun yazılı açıklamasında, von der Leyen'in konuşmasında enerji piyasaları ve rekabetçilik gibi konulara ağırlık verdiği, buna karşın Orta Doğu'daki çatışmalar ve sivil kayıplara yol açan ABD ile İsrail'in İran ve Lübnan'daki saldırılarını kınamadığına işaret edildi.

Açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz askeri üslerinin kapatılması, Avrupa'nın ABD ve İsrail'in askeri stratejilerine bağlı kalmaması çağrısında bulunuldu.

Diğer yandan Sol Grup Eş Başkanı Manon Aubry de Genel Kurulda yaptığı konuşmada, ABD ve İsrail'in İran ve Lübnan'da yürüttüğü savaşın uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, askeri müdahalelerin demokrasi getirmeyeceğini söyledi.

Von der Leyen'in AP'deki mesajları

Von der Leyen, Strazburg'da düzenlenen AP Genel Kurul oturumunda Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında konuşmuş, "Çatışmanın başlangıcından bu yana gaz fiyatları yüzde 50, petrol fiyatları ise yüzde 27 arttı." değerlendirmesini yapmıştı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının sonuçlarıyla ilgili de "Böyle bir rejim için gözyaşı dökülmemeli. Birçok İranlı (Ali) Hamaney'in düşüşünü kutladı. Bu anın özgür bir İran'a giden yolu açabileceğini umuyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Sol Grup, Von der Leyen'i Eleştirdi
