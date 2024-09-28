SOL Parti'den İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
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SOL Parti'den İsrail'e Sert Tepki

SOL Parti, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıları kınadı ve bölgedeki savaşı eleştirdi.

28.09.2024 23:43
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(İSTANBUL) - SOL Parti, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılara ilişkin, " Filistin'den sonra Lübnan'da tüm halkın üzerine bombalar yağdırarak, her tür hain ve kanlı saldırıyı gerçekleştirerek savaşı tüm bölgeye yaydığını" belirtti.

SOL Parti sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in Filistin'den sonra Lübnan'a yaptığı saldırılar ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallahı öldürülmesiyle savaşı tüm bölgeye yeydığını belirterek şu paylaşımda bulundu:

"ABD'nin Büyük Orta Doğu planı, İsrail terörüyle sürüyor. İsrail, Filistin'den sonra Lübnan'da tüm halkın üzerine bombalar yağdırarak, her tür hain ve kanlı saldırıyı gerçekleştirerek savaşı tüm bölgeye yayıyor. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesi de, bunun son adımı oldu. Amerikan emperyalizminin en büyük güvencesi olduğu saldırılar, asıl olarak bölgedeki Amerikan çıkarlarının önündeki her tür engelin kaldırılmasını hedefliyor. Bu vahşet ve kanlı katliamlarla, bir halk teslim alınmaya çalışılırken, Nasrallah'ın öldürülmesini sokakta kutlayan CIA beslemesi şeriatçı çeteler asla unutulmamalıdır! Filistin'de, Lübnan'da ve her yerde kahrolsun İsrail siyonizmi, kahrolsun emperyalizm"

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Hasan Nasrallah, İnsan Hakları, Sol Parti, Orta Doğu, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

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