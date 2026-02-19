Sol Parti:  Kimse Halkın İnancının Arkasına Saklanıp; Bozuk Düzeninize Yapılan Eleştirileri Başka Yerlere Çekmeye Çalışmasın - Son Dakika
Sol Parti:  Kimse Halkın İnancının Arkasına Saklanıp; Bozuk Düzeninize Yapılan Eleştirileri Başka Yerlere Çekmeye Çalışmasın

19.02.2026 20:11
SOL Parti'den yapılan açıklamada, "Kimse halkın inancının arkasına saklanıp; bozuk düzeninize yapılan eleştirileri başka yerlere çekmeye çalışmasın. Biz laikliği, demokratik ve özgür bir cumhuriyet, bu yurda ait olan tüm zenginliklerin bir arada yaşayabildiği eşit ve adil bir ülke için istiyoruz." denildi.

168 aydının ve binlerce yurttaşın imzaladığı "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" bildirisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türkiye'de laiklik tartışması yokken, özgürlük alanları hiçbir şekilde kısıtlanmadığı halde milletimizin inancını özgürce yaşamasına tahammül edemeyen azgın güruhun hezeyanlarına kulak asmadan doğru bildiğimizden asla ayrılmayacağız" diyerek tepki gösterdi ardından da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin dava açacağını söyledi.

SOL Parti'den laiklik vurgusuyla bir açıklama yapıldı. Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Laikliği, demokrasiyi, özgürlüğü savunuyoruz ve savunacağız. Anayasanın bir maddesi olan laikliği savunmanın bir suç konusu haline getirilmeye çalışılmasına, hedef gösterilmesine karşı laikliği, özgürlüğü ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Kimse halkın inancının arkasına saklanıp; bozuk düzeninize yapılan eleştirileri başka yerlere çekmeye çalışmasın."

Biz laikliği, azgın patronlar çalışanların emeğini din istismarıyla sömürmesin, tarikatlar çocukların geleceğini karartmasın, kadınların eşit ve özgür yaşama hakkı yok edilmesin, eğitim akıldan ve bilimden uzaklaşmasın, ölümlere yol açan ihmallerin üzeri kutsallarla örtülmesin diye; demokratik ve özgür bir cumhuriyet, bu yurda ait olan tüm zenginliklerin bir arada yaşayabildiği eşit ve adil bir ülke için istiyoruz. Hangi iftirayı atarsanız atın gerçek şu: Kurduğunuz düzen, yandaşlarınızı zenginleştirirken milyonları yoksulluğa mahküm etti. Birilerinin cüzdanını şişirdi; halkı ise borç yükünün, faiz soygununun altında ezdi. Hiçbir yalanınız bu hakikati örtemiyor.

Şimdi kaybettiğinizi görüp saldırganlaşıyorsunuz. ABD'nin peşine takılıp ülkeyi demokrasiden olabildiğince uzaklaştırmak, kimsenin sesini çıkaramadığı bir karanlığın içine gömmek istiyorsunuz. Ne yaparsanız yapın; bu halk laikliğe de memlekete de sahip çıkmaya devam edecek. Ülkemizin geleceğine birlikte sahip çıkan ülkenin onurlu ve yürekli insanları, ezilen emekçi insanlarımız baskılarınız karşısında diz çökmeyecek!"

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Sol Parti:  Kimse Halkın İnancının Arkasına Saklanıp; Bozuk Düzeninize Yapılan Eleştirileri Başka Yerlere Çekmeye Çalışmasın

