(ANKARA) - Sol Parti'den "Terörsüz Türkiye" sürecine iliştin yapılan değerlendirmede iktidarın tutumu eleştirildi. Açıklamada, "Kürt sorunu çözülmelidir. Haksız yere tutuklu bulunanlar serbest bırakılmalı, kayyum uygulamalarına son verilmelidir. Çözüm için başta eşit yurttaşlık ve anadil hakkı olmak üzere gerekli adımlar hızla atılmalıdır. Bunda hiçbir kuşkuya yer yoktur! İktidar ise bugün bütün muhalefeti operasyonlarla bastırarak, kayyumlarla belediyeleri, televizyonları susturarak bir baskı rejimi kuruyor. Bir yandan da Kürt sorununu çözüyormuş gibi yaparak, bu sorunu kendi iktidarının çıkarları için kullanmaya çalışıyor" açıklamasında bulundu.

Sol Parti resmi sosyal medya hesabından "Faşizmle Demokrasiyi Özgürlük Talebiyle Zorbalığı Uzlaştırmak Mümkün mü?" başlığıyla yazılı bir açıklama yaparak şunları kaydetti:

"İKTİDAR BUGÜN BİR BASKI REJİMİ KURUYOR"

"Kürt sorunu çözülmelidir. Haksız yere tutuklu bulunanlar serbest bırakılmalı, kayyum uygulamalarına son verilmelidir. Çözüm için başta eşit yurttaşlık ve anadil hakkı olmak üzere gerekli adımlar hızla atılmalıdır. Bunda hiçbir kuşkuya yer yoktur! İktidar ise bugün bütün muhalefeti operasyonlarla bastırarak, kayyumlarla belediyeleri, televizyonları susturarak bir baskı rejimi kuruyor. Bir yandan da Kürt sorununu çözüyormuş gibi yaparak, bu sorunu kendi iktidarının çıkarları için kullanmaya çalışıyor. Bu yaşanan gerçeklere rağmen 'Kürt sorunu çözülmeden demokrasi kurulamaz' diyorlar. Bu değerlendirme sihirli bir söz gibi iktidar blokunu dokunulmaz kılıyor; sürece yönelik haklı kaygılarını ifade eden tüm muhalefet üzerinde baskıya dönüştürülüyor. Oysa bugün bu rejimin demokratik bir dönüşüme kapı aralayabileceğini düşünmek en büyük yanılgıdır. Kürt sorununu demokrasi içinde çözmek, bütün ezilen halk kesimleriyle birlikte, her şeyden önce bu iktidara son vermekle mümkündür.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ BAŞLATIRKEN BİLE TOPLUMSAL BARIŞI DİNAMİTLEMEYE DEVAM EDİYORLAR"

25 yıldır böyle yaptılar. Ne zaman köşeye sıkışsalar ne zaman güç kaybetseler hileye ve yalana başvurdular. 2010 referandumunda asıl hedefin demokrasi olduğunu söylediler. Etraflarına topladıkları yalancı şahitler eşliğinde toplumu kandırdılar. 12 Eylül'ü tasfiye ediyoruz diyerek 12 Eylül'den beter bir rejim kurdular. Demokratik çözüm diyerek başlattıkları sürecin sonunda tarihin en acımasız savaşlarından birini yaşattılar. Patlayan bombalar, OHAL ve baskılar altında gidilen seçimlerin ardından Türkiye'yi bugünkü karanlık tek adam rejimine sürüklediler. Bugün de aynısını yapıyorlar.

Barışı sağlayacağız diyerek 'Terörsüz Türkiye' sürecini başlatırken bile toplumsal barışı dinamitlemeye devam ediyorlar. ABD'nin Orta Doğu planı içerisinde dayatılan gerici rejim kurgusunu hayata geçirmek ve tükenen iktidar ömürlerini uzatmak için halkların barış ve demokratik çözüm beklentisini kullanmaya çalışıyorlar. Barış ve demokrasi yolunda bu rejime son vermek, Kürtlerin, Türklerin, bütün halkların, ezilenlerin ve emekçilerin kurtuluş yolunu açmak için birleşelim."