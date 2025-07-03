Mersin'de Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenen Soli Güneş Festivali'nde Patili Dostlar Buluşması gerçekleştirildi.

Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde düzenlenen festival çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Festivalin ikinci gününde hayvan sevgisine dikkati çekmek amacıyla Patili Dostlar Buluşması düzenlendi.

Kedi ve köpekleriyle etkinliğe gelen vatandaşlar burada düzenlenen yarışmaya katılmak için ilk olarak kayıt yaptırdı.

Daha sonra hayvanseverler oluşturulan platformda kedi ve köpekleriyle yürüdü. Bu sırada jüri tarafından oylanan can dostlar, katılımcılardan da alkış aldı.

Jüri üyelerinin belirlemesi sonucu ilk 3'e giren 2 köpek ve 1 kediye veterinerlik hizmeti ve mama ödülü verildi.

Çeşitli etkinlik ve konserlerin düzenleneceği Soli Güneş Festivali, 6 Temmuz'da sona erecek.