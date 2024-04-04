Almanya\'da çıkan yangında hayatını kaybeden Türk kökenli Bulgaristan vatandaşının cenazesi Bulgaristan\'da toprağa verildi

Almanya'nın Solingen kentinde kundaklama sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı, aynı aileden ikisi bebek 4 kişinin cenazesi Bulgaristan'da toprağa verildi.
Yangında ölenlerin cenazeleri Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Cenaze Nakli Yardımlaşma Fonu aracılığı ve Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü yardımıyla İstanbul üzerinden Filibe'ye bağlı Kostievo köyüne getirildi.
Köyde düzenlenen tören, Filibe Bölge Müftüsü Taner Veli'nin okuduğu duayla başladı.
Taner Veli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün Bulgaristan ve Filibe bölgesi için büyük bir facia, bir felaketle karşı karşıyız. Yapılan bu katliam ve kundaklama, insanlığa sığmayan, hiçbir dinde yeri olmayan bir durumdur." dedi.
Cenaze namazını kıldıran Bulgaristan Müslümanları Başmüftü Yardımcısı Beyhan Mehmed, yaptığı konuşmada, "İslam, adı üzerinde 'barış' demek, huzur demek. Peygamber Efendimiz, farklı hadiselerde ölen insanların, boğularak ölenlerin, yanarak ölenlerin şehit olacağını bildiriyor. Onların ahiret yurdunda makamlarının ali olacağına biz gönülden inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Bulgar, Roman ve Türklerin bir arada yaşadığı, yaklaşık 1700 nüfuslu köyde halk, hayatını kaybeden aynı aileden ikisi bebek 4 kişiyi büyük üzüntüyle son yolculuğuna uğurladı.
"Bu bizim için bir ırkçı saldırı, Neonazi saldırısı, İslamofobi saldırısı"
Cenaze törenine katılan Bulgaristan Başmüftülüğü Genel Sekreteri Celal Faik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayı şiddetle kınadıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Bu bizim için bir ırkçı saldırı, Neonazi saldırısı, İslamofobi saldırısı. Biz, Başmüftülük kurumu olarak, bu olayın başından beri takipçisi olduk. Meftaların buraya intikali söz konusu. Onların takibini yaptık ve şu anda da oradaki (Almanya) hukuki süreci de takip edeceğiz. Ailenin bütün hakları, onların savunulması konusunda ne gerekiyorsa yardımcı olacağız. Sadece biz değil, bütün Bulgaristan halkı da bu ırkçı saldırıyı, İslamofobik saldırıyı şiddetle kınıyor. Binlerce insanın da burada olması bunun göstergesidir."
Yangında ölen bebeklerin dedesi İsmail Jilov da "Dünyaya bak, ne oldu? Her şey karıştı. Zelzeleler, seller oluyor, ateşler yanıyor. Torunlarımız gitti. Çok zor. Burada da çok büyük ayrımcılık var. Çocuklarımız aynı okula bile gidemiyorlar." ifadelerini kullandı.
Cenaze törenine Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü heyetinin yanı sıra Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü ve üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi milletvekilleri de katıldı.
Olay
Almanya'nın Solingen kentinin Höhscheid semtindeki 4 katlı binada çıkan yangında aynı aileden ikisi bebek olmak üzere Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı 4 kişi hayatını kaybetmiş, ikisi ağır 9 kişi de yaralanmıştı.
Wuppertal Savcılığınca yapılan açıklamada, incelemenin ardından hazırlanan ön raporda, yangının kundaklama sonucu çıktığı belirtilmişti.
Bilirkişi raporuna göre, 24 Mart'ı 25 Mart'a bağlayan gece meydana gelen yangının, eski binanın merdiven boşluğunda başladığı ve "baca etkisi"yle 5 dakika içinde çatıya sıçradığı ifade edilmişti.
Ahşap merdiven boşluğunda bazı kalıntıların bulunduğu, bu kanıtlara göre yangının kasten kundaklama sonucu çıkarıldığı sonucuna varıldığı kaydedilmişti.
Wuppertal Savcısı Heribert Kaune-Gebhardt, yaptığı açıklamada, ellerinde olayla ilgili "yabancı düşmanlığı saiki olduğunu gösteren" bir kanıt bulunmadığını belirtmişti.
Son Dakika › Güncel › Almanya'da çıkan yangında hayatını kaybeden Türk kökenli Bulgaristan vatandaşının cenazesi Bulgaristan'da toprağa verildi - Son Dakika
Giresun'da Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından tedavi edilen 4 baykuş yavrusu, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından Bulancak ilçesinde doğaya salındı. Bir yavrunun rehabilitasyonu ise hala devam ediyor.
Keçiören'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanan Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Mesut Özarslan mazbatasını aldı. Özarslan, yaptığı konuşmada halkın belediyeciliğini yapacaklarını söyledi.
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki çocuk, köylüler tarafından kurtarıldı ancak hastanede hayatını kaybetti.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde çıkan yangınla ilgili soruşturmada, 18 yaşından küçük bir şüpheli tutuklandı. Şüphelinin ifadesi alındıktan sonra mahkemeye sevk edilerek tutuklanmasına karar verildi. Diğer 4 şüphelinin gözaltı işlemleri ise devam ediyor.
Sincan'da yerel seçimlerde yeniden belediye başkanı seçilen Murat Ercan, mazbatasını alarak görevine resmen başladı. İlçe Seçim Kurulundan aldığı mazbata ile belediyeye gelen Başkan Ercan'ı çalışma arkadaşları alkışlarla karşıladı.
Kocaeli'de Darıca ve Gebze arasında hizmet verecek metronun durak şantiyesinde yangın çıktı. Dumandan göz gözü görmezken yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Olayda yaralanan olmazken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Edirne Belediye Başkanlığına seçilen Filiz Gencan Akın, mazbatasını Edirne Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende aldı. Törende ayrıca Belediye ve İl Genel Meclis üyelerinin mazbataları da verildi. Akın, kendisini destekleyenlere teşekkür ederek, belediye başkanlığı mazbatasını almanın mutluluk verici olduğunu belirtti. Devir teslim töreninde ise önceki dönem Belediye Başkanı Recep Gürkan, Akın'a görevinde başarı diledi. Akın, Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı olmaktan gurur duyduğunu ve adil, dürüst ve eşitlikçi bir yönetim sergileyeceğini söyledi.
Ankara'da bulunan Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde çıkan yangınla ilgili soruşturma devam ederken, gözaltına alınan 18 yaşından küçük bir çocuk tutuklandı. Diğer 4 şüphelinin sorgulamaları ise devam etmektedir.
Sizin düşünceleriniz neler ?