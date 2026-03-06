Solomon Adaları'nda 6,7 Büyüklüğünde Deprem

Solomon Adaları'nın Kirakira kentinin güneydoğusunda 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Kirakira'nın 181 kilometre güneydoğusu açıkları olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Pasifik Okyanusu'ndaki, Yeni Zelanda ve Solomon Adaları'nın da üzerinde yer aldığı "Ateş Çemberi" olarak adlandırılan sismik fay hattında yer alan ülkeler, yanardağ patlamalarının yanı sıra sık yaşanan depremlerle karşılaşıyor.