Solomon Adaları'nda Yeni Başbakan Seçildi

15.05.2026 10:36
Matthew Wale, 26 oyla Solomon Adaları'nın yeni başbakanı oldu. Eski hükümet görevden alındı.

Okyanusya ülkesi Solomon Adaları'nda, Ulusal Meclis'te düzenlenen seçimde 26 milletvekilinin oyunu alan Matthew Wale ülkenin yeni başbakanı olarak seçildi.

Ülkede Eski Başbakan Jeremiah Manele hükümetinin güven oylaması sonucu görevden alınmasının ardından yeni başbakan için Ulusal Meclis'te oylama yapıldı.

Ulusal Meclis, 22 milletvekilinin "hayır" oyuna karşılık 26 milletvekilinin "evet" oyu ile Wale'i yeni başbakan olarak belirledi.

Eski hükümetin görevden alınması

Manale hükümetinin görevden alınması için muhalif milletvekili Frederick Kologeto liderliğindeki koalisyon tarafından sunulan önergede Nisan 2024 seçimlerinden beri yaşanan "ülke içi siyasi istikrarsızlık" gerekçe gösterilmişti.

Meclis Başkanı Patterson Oti, gazetecilere açıklamasında, güvenoyu alamayan Başbakan Manele liderliğindeki azınlık hükümetinin düştüğünü ve Manele'nin görevinden alındığını bildirmişti.

Solomon Adaları hükümetinde marttan beri istifalar yaşanıyor, bazı bakanlar muhalefet cephesine geçiş yapıyordu.

Güney Pasifik bölgesinde, yaklaşık 900 bin nüfusa sahip Okyanusya ülkesi Solomon Adaları, 6 büyük ada ve 1000'den fazla küçük adacıktan oluşuyor.

Kaynak: AA

