Solomon Adaları sularında MV Awka feribotundaki 73 kişi Vanikoro Adası\'na ulaştırıldı

SİDNEY, 12 Ekim (Xinhua) -- Solomon Adaları sularında cuma gününden bu yana sürüklenen feribottaki tüm yolcular ve mürettebat güvenli şekilde kurtarılarak karaya taşındı.

Temotu eyalet yönetiminin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, MV Awka adlı feribotta bulunan 73 yolcu ve mürettebatın tamamı, koordineli bir kurtarma operasyonuyla kurtarma gemisine aktarılarak Vanikoro Adası'na götürüldü.

Solomon Adaları Yayıncılık Kurumu'nun bildirdiğine göre cuma günü Temotu eyaletine bağlı Vanikoro'ya doğru seyahat eden feribotun motoru arızalandı.

Eyalet yönetimi, sürüklenmekte olan feribota pazar günü yerel saatle 21.00 sularında kurtarma gemisinin, yaklaşık iki saat sonra ise polis devriye botunun ulaştığını belirtti.

Devriye botu, saat 24.00 sularında feribotu çekmeye başlarken, gemide bulunanlar güvenli şekilde kurtarma gemisine aktarılarak karaya taşındı.

Eyalet yönetimi, Fransa ve Avustralya'nın havadan yardım sağladığını, bir kargo gemisinin ise, rotasından ayrılıp mahsur durumdaki feribota yiyecek ve içme suyu gibi temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırdığını belirtti.