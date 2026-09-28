SOLOTÜRK, 3 Ekim öncesi Diyarbakır\'da Hevsel semalarında prova uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, 3 Ekim öncesi Diyarbakır'da Hevsel semalarında prova uçuşu yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SOLOTÜRK pilotları, 3 Ekim'de Diyarbakır'da yapacakları gösteri öncesinde prova uçuşu gerçekleştirdi. Hevsel Bahçeleri ve Diyarbakır surları semalarındaki manevraları, İçkale Müze Kompleksi'ni gezenler heyecanla izledi; birçok kişi o anları cep telefonuyla kaydetmeye çalıştı.
SOLOTÜRK, 3 Ekim'de Diyarbakır'da gerçekleştireceği gösteri öncesinde prova uçuşu yaptı.
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün pilotları, Diyarbakır'da 3 Ekim'de gerçekleştirecekleri gösteri öncesinde prova uçuşu yaptı. Hevsel Bahçeleri ve Diyarbakır surlarının semalarında yapılan uçuş sırasında pilotlar çeşitli manevralar yaptı. Diyarbakır İçkale Müze Kompleksini gezmeye gelenler uçuşu heyecanla izlerken, çok sayıda kişi de o anları cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı.
Kaynak: DHA
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