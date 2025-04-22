SOLOTÜRK ekibinden Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir\'e ziyaret

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'i ziyaret etti.

Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığında yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Çanakkale Kara Savaşları'nın 110'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Çanakkale'de bulunan SOLOTÜRK ekibi Hava Pilot Binbaşı Murat Bakıcı, Hava Pilot Binbaşı Erhan Aydemir, Hava Pilot Üsteğmen Alper Şen ve Hava Harekat Astsubay Üstçavuş Muhammed Bölükbaşı Kaşdemir'i ziyarette bulundu.

Ziyaret sonunda Kaşdemir gününü anısına SOLOTÜRK ekibine Çanakkale Şehitler Abidesi'nin minyatürünü, SOLOTÜRK ekibi de Kilitbahir'deki "Dur Yolcu" yazısının üzerinde uçuş yapan SOLOTÜRK pilotunun yer aldığı imzalı fotoğrafı hediye etti.