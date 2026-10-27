SOLOTÜRK, Eskişehir'de 29 Ekim öncesi Sazova'da yaklaşık 30 dakika prova uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, Eskişehir'de 29 Ekim öncesi Sazova'da yaklaşık 30 dakika prova uçuşu yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi Eskişehir'de Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı üzerinde prova uçuşu yaptı. Yaklaşık 30 dakika süren uçuşu vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi, ekip 29 Ekim Perşembe saat 14.00'te aynı noktada gösteri uçuşu yapacak.
Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Eskişehir'de prova uçuşu gerçekleştirdi.
Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gösteri uçuşu yapmaya hazırlanan SOLOTÜRK, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı üzerinde uçtu.
Vatandaşlar, ekibin akrobatik hareketlerle yaptığı prova uçuşunu, cep telefonlarıyla görüntüledi. Yaklaşık 30 dakika süren uçuş, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.
SOLOTÜRK, 29 Ekim Perşembe saat 14.00'te aynı noktada gösteri uçuşu gerçekleştirecek.
Kaynak: AA
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