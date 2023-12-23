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SOLOTÜRK, Gaziantep'in kurtuluşu için prova yaptı - Son Dakika
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SOLOTÜRK, Gaziantep'in kurtuluşu için prova yaptı

SOLOTÜRK, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü gösteri uçuşu için kentin semalarında prova yaptı. Prova uçuşu, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi ve kaydedildi. Gösteri yarın Alleben Göleti alanında izlenebilecek.

SOLOTÜRK, Gaziantep\'in kurtuluşu için prova yaptı
23.12.2023 - 16:19,  Güncelleme: 16:21
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SOLOTÜRK, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kapsamında düzenlenecek gösteri uçuşu öncesinde kentin semalarında prova yaptı.

SOLOTÜRK pilotlarının provasını, Alleben Göleti alanındaki vatandaşlar ilgi ve heyecanla takip etti.

İzleyenlerin beğenisini toplayan uçuş, birçok kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Prova uçuşu, yaklaşık yarım saat sürdü.

SOLOTÜRK'ün gösterisi, yarın saat 14.00'te Alleben Göleti alanında izlenebilecek.

Kaynak: AA
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