SOLOTÜRK'ten Zafer Bayramı'nda Yenikapı'da Nefes Kesen Gösteri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SOLOTÜRK'ten Zafer Bayramı'nda Yenikapı'da Nefes Kesen Gösteri

SOLOTÜRK\'ten Zafer Bayramı\'nda Yenikapı\'da Nefes Kesen Gösteri
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü kapsamında SOLOTÜRK, Yenikapı'da gösteri uçuşu yaptı. Vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, SOLOTÜRK Kol Komutanı Hava Pilot Yarbay Murat Bakıcı havada görev aldı. Etkinlikte mehter takımı da sahne aldı; katılımcılar gurur ve heyecan dolu anlar yaşadı.

TÜRK Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Yenikapı'da gösteri uçuşu yaptı. Yenikapı Meydanı'nda toplanan yüzlerce vatandaş, uçuşu takip etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Yenikapı Meydanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Gösteri öncesi mehter takımı sahne aldı. Yaklaşık 30 dakika havada kalan SOLOTÜRK, gerçekleştirdiği akrobasi hareketleriyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Gösteri uçuşu sırasında SOLOTÜRK Kol Komutanı Hava Pilot Yarbay Murat Bakıcı havada görev aldı. Etkinliğe katılan çok sayıda vatandaş, gösteri sırasında cep telefonlarıyla görüntü aldı.

'30 AĞUSTOS BİZE DOĞUSUYLA BATISIYLA BİR MİLLET OLDUĞUMUZU HATIRLATIYOR'

Kızıyla birlikte gösteri uçuşunu izlemeye gelen Fatih Altıparmak, "Öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, gazilerimizi, şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. İstanbul Yenikapı'da güzel bir gösteri oldu. Sürekli SOLOTÜRK'ü takip ediyoruz zaten. Günümüz çok tatlı geçti. 30 Ağustos bize birliğimizi, beraberliğimizi, bu memlekette, bu ülkede doğusuyla batısıyla bir millet olduğumuzu hatırlatıyor" diye konuştu.

'BİR DAHA OLURSA YİNE GELİRİZ'

Tuana Altıparmak, "Öncelikle çok teşekkür ediyoruz, çok güzel bir gösteriydi. Biz sonuna yetişebildik ama ona rağmen çok heyecanlandık. Bir daha olursa yine geliriz. 30 Ağustos'ta bize bu emekleri verdikleri için çok teşekkür ediyoruz, çok gurur verici bir andı" dedi.

'HER YIL İZLEMEYE GELİYORUZ'

Burcu Erzi, "Çok heyecanlıyız. Çok güzel bir gösteriydi, harikaydı. Kadıköy'den geldik, her yıl da geliyoruz izlemeye. Gemi kortejini kaçırdık ama en azından SOLOTÜRK'ü izleyelim dedik. Ailece kalabalık geldik. Oğlum da izlesin istedim. Çok etkilendik. Bütün gençlerin bence izlemesi gerekiyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'UÇAKLARIN BU KADAR YAKINDAN GEÇECEĞİNİ BEKLEMİYORDUM'

Erdem Çelik, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için geldik buraya. Gerçekten güzel bir manzarayla karşılaştık. Uçakların bu kadar yakından geçeceğini beklemiyordum. Gururlandım" dedi.

'BAYRAĞIN DALGALANDIĞINI GÖRMEK GURUR VERİCİ'

Hüseyin Bulut, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için arkadaşlarımla beraber buraya geldim. Arkadaşlarımla beraber çok duygulandık. Bayrağın dalgalandığını görmek çok gurur verici bir şey" dedi.

Kaynak: DHA

Savunma, Güncel, Pilot, Son Dakika

Son Dakika Güncel SOLOTÜRK'ten Zafer Bayramı'nda Yenikapı'da Nefes Kesen Gösteri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Nepal’de can kaybı artıyor Bulunan cenazelerde kahreden detay Nepal'de can kaybı artıyor! Bulunan cenazelerde kahreden detay
İstanbul’da akrep alarmı Uzmanlardan kritik uyarılar var İstanbul'da akrep alarmı! Uzmanlardan kritik uyarılar var
Ehliyet sınavlarında bir dönem sona erdi Ehliyet sınavlarında bir dönem sona erdi
Vatandaş lisans almak için sıraya girdi Vatandaş lisans almak için sıraya girdi
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı 14 bin videoyu para karşılığı izletmişler Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! 14 bin videoyu para karşılığı izletmişler

21:03
Süper Lig’de inanılmaz maç 25. saniyede gol yedikleri mücadeleyi 904’te kazandılar
Süper Lig'de inanılmaz maç! 25. saniyede gol yedikleri mücadeleyi 90+4'te kazandılar
21:00
YENİ Parti ilçe başkanından unutulmayacak gaf: İYİ Parti iktidara hazır
YENİ Parti ilçe başkanından unutulmayacak gaf: İYİ Parti iktidara hazır
20:33
Canlı anlatım: Samsun’da ilk gol 3. dakikada geldi
Canlı anlatım: Samsun'da ilk gol 3. dakikada geldi
20:03
Denizin ortasında son mesajını kaydetti: Kaptan inadına hızlı hızlı sürdü
Denizin ortasında son mesajını kaydetti: Kaptan inadına hızlı hızlı sürdü
18:35
Girne’deki gemi faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 8’e yükseldi, kaybolan 18 kişiye henüz ulaşılamadı
Girne'deki gemi faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 8'e yükseldi, kaybolan 18 kişiye henüz ulaşılamadı
17:41
Batman’da spor salonunda yangın: 2 ölü, 1’i ağır 9 yaralı
Batman’da spor salonunda yangın: 2 ölü, 1'i ağır 9 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 21:51:35. #7.13#
SON DAKİKA: SOLOTÜRK'ten Zafer Bayramı'nda Yenikapı'da Nefes Kesen Gösteri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement