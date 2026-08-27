SOLOTÜRK'ün İlgiyi Çeken Uçuşu - Son Dakika
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SOLOTÜRK'ün İlgiyi Çeken Uçuşu

SOLOTÜRK\'ün İlgiyi Çeken Uçuşu
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SOLOTÜRK, 30 Ağustos etkinlikleri için İstanbul'da çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında pazar günü İstanbul'da gerçekleştireceği gösteri öncesinde çevre tanıma uçuşu yaptı. Yenikapı Etkinlik Alanı'nda bulunan çok sayıda kişi, uçuşu ilgiyle takip etti.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün pilotları, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında İstanbul'da gerçekleştirecekleri gösteri öncesinde çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi. Yenikapı semalarında yapılan uçuş sırasında pilotlar çeşitli manevralar yaptı. Yenikapı Etkinlik Alanı'nda bulunanlar, uçuşu heyecanla izlerken, çok sayıda kişi o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yaklaşık 15 dakika süren çevre tanıma uçuşunun ardından SOLOTÜRK'ün saat 18.00'de prova uçuşu yapması bekleniyor.

'GÖSTERİ GÜNÜNDE DE BURADA OLACAĞIM'

Çevre tanıma uçuşunu izleyen Doruk Ali Kavas, "SOLOTÜRK gösterisi çok güzeldi. Zaten ben SOLOTÜRK'ün hiçbir gösterisini kaçırmam, hepsine giderim. Bu da mükemmeldi. Gösteri gününde de burada olacağım" dedi.

'HEYECAN VERİCİ BİR UÇUŞ OLDU'

Ali Dikmen, "Çok güzeldi, çok heyecanlı bir uçuştu. SOLOTÜRK, 30 Ağustos'ta yapacağı gösteri öncesinde bugün çevre tanıma uçuşunu gerçekleştirdi. Murat Bakıcı ve Erhan Aydemir, F-16 uçaklarıyla ikili kol uçuşu gerçekleştirdi. Bizi de çok heyecanlandırdılar. Gerçekten çok güzel bir gösteriydi. İstanbul Boğazı'nda ve Yenikapı'da çok harika, heyecan verici bir uçuş oldu" diye konuştu.

'MANEVRALARI ÇOK GÜZELDİ'

Yakup Yakıcı, "Gayet güzeldi. Zaten yılda bir Türkiye'ye geliyorum, onda da SOLOTÜRK'ü izleyeyim dedim. Gayet güzeldi, manevraları da güzeldi. Çok güneş vurduğu için uçakları tam göremedik maalesef ama hattı, gösterileri ve geçişleri güzeldi" ifadelerini kullandı.

'SAVAŞ PİLOTU OLMAK İSTİYORUM'

Irmak Çelik, "Ben savaş pilotu olmak istiyorum. Bu yüzden elimden geldiğince böyle uçuşlara gelmeye çalışıyorum. Genel olarak çok güzeldi, beğendim. Bir daha olsa bir daha izlerim" dedi.

Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Pazar, Son Dakika

Son Dakika Güncel SOLOTÜRK'ün İlgiyi Çeken Uçuşu - Son Dakika

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