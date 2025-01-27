SOLOTÜRK\'ün Nefes Kesen Gösterisi

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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Antalya'da deniz üstündeki eğitim uçuşlarıyla izleyenleri kendine hayran bıraktı.

SOLOTÜRK, deniz üstü eğitimleri kapsamında öğleden önce ve sonra Konyaaltı ve Lara sahilleri açıklarından eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

Sahil bandında alçak uçuş yapan SOLOTÜRK'ün, yaptığı akrobasi hareketleri nefes kesti. Konyaaltı Sahili'nde çok sayıda vatandaş ve yabancı turist, gösteriyi izledi, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Sergilenen farklı akrobatik manevralar yoğun ilgi gördü.

SOLOTÜRK'ün eğitim uçuşları, 30 Ocak'a kadar devam edecek.