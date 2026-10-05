Soma'da 5 madencinin öldüğü göçükle ilgili 9 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Soma'da 5 madencinin öldüğü göçükle ilgili 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Soma\'da 5 madencinin öldüğü göçükle ilgili 9 şüpheli adliyeye sevk edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında 1 Ekim'de meydana gelen göçükte 5 madenci yaşamını yitirdi, 2 madenci yaralı kurtarıldı. Soruşturma kapsamında aralarında işletmenin genel müdürü ve yöneticilerinin de bulunduğu 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

MANİSA'nın Soma ilçesinde, 5 kişinin yaşamını yitirdiği maden ocağındaki göçükle ilgili soruşturmada gözaltına alınan, aralarında işletmenin genel müdürü ve yöneticilerinin de olduğu 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, 1 Ekim'de saat 13.15 sıralarında, Soma ilçesinde faaliyet gösteren maden işletmesinde meydana geldi. Maden ocağında yaşanan göçükte 7 madenci toprak altında kaldı. İhbarla bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarında göçük altında kalan 2 madenci yaralı kurtarıldı. Çalışmaların devamında Halit Ersay (37), Kerim Ören (37), Ramazan İnce (26), İsa Olcay (48) ve Ömer Karakaya'nın (34) cansız bedenlerine ulaşıldı.

3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Olayın ardından Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında işletmenin genel müdürü Yavuz B. ve genel müdür yardımcısı Aygün E. ile etüt proje müdürü, üretim müdürü, iş sağlığı ve güvenliği müdürü, mekanik müdürü, vardiya amiri ile mühendislerin de aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, bu sabah, Soma Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA
3. SayfaGüncelManisaSomaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları Portekiz 4’te 4 yaptı UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları! Portekiz 4'te 4 yaptı
Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
Enflasyon rakamları belli oldu Enflasyon rakamları belli oldu
Maraş dondurmacısının turist kadına yaptığı şov tartışma yarattı Maraş dondurmacısının turist kadına yaptığı şov tartışma yarattı
Vinicius Junior öldürüldü mü Real Madrid harekete geçti Vinicius Junior öldürüldü mü? Real Madrid harekete geçti
Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay olay oldu Arda’yı yalnız bırakmışlar Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay olay oldu! Arda'yı yalnız bırakmışlar
Bir sabah yürüme yetisini kaybetti Serkan Özdemir’in ilk hedefi koltuk değneğiyle merdiven inmek Bir sabah yürüme yetisini kaybetti! Serkan Özdemir'in ilk hedefi koltuk değneğiyle merdiven inmek
Mısır tarlası talan edilince gece boyu nöbete başladı Karşısında görünce... Mısır tarlası talan edilince gece boyu nöbete başladı! Karşısında görünce...
Cezaevinden izinli çıkıp dehşet saçtı Babasını 10 bıçak darbesiyle öldürdü Cezaevinden izinli çıkıp dehşet saçtı! Babasını 10 bıçak darbesiyle öldürdü
Kırmızı ışıkta bekleyen ismin kim olduğunu fark edince hemen kayda aldı Kırmızı ışıkta bekleyen ismin kim olduğunu fark edince hemen kayda aldı
Savunma sanayisinde tarihi imza 51 yıllık rekor kırıldı Savunma sanayisinde tarihi imza! 51 yıllık rekor kırıldı
12:59
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye’den tepki gecikmedi
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye'den tepki gecikmedi
12:51
MASAK raporu ortaya çıktı Yasin Kol’un hesabına giren para akıllara zarar
MASAK raporu ortaya çıktı! Yasin Kol'un hesabına giren para akıllara zarar
12:43
2026 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu Beyni ışıkla kontrol eden keşfe ödül
2026 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu! Beyni ışıkla kontrol eden keşfe ödül
12:42
Rüşvet anının görüntüsü Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
Rüşvet anının görüntüsü! Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
12:03
Ocak zammı belli gibi: İşte öğretmen, doktor ve polislerin yeni maaş listesi
Ocak zammı belli gibi: İşte öğretmen, doktor ve polislerin yeni maaş listesi
11:29
Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30’un altına indi
Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30'un altına indi
11:24
Fenerbahçe’ye Greenwood şoku O tekmenin bedeli çok ağır olabilir
Fenerbahçe'ye Greenwood şoku! O tekmenin bedeli çok ağır olabilir
11:10
Türk voleybolcu bir anda dünya gündemine oturdu Herkes onu konuşuyor
Türk voleybolcu bir anda dünya gündemine oturdu! Herkes onu konuşuyor
10:45
Cezaevinden izinli çıkıp dehşet saçtı Babasını 10 bıçak darbesiyle öldürdü
Cezaevinden izinli çıkıp dehşet saçtı! Babasını 10 bıçak darbesiyle öldürdü
10:43
Barış Alper’in o halini gören Okan Buruk anında devreye girdi
Barış Alper'in o halini gören Okan Buruk anında devreye girdi
10:31
İspanya sandığa gidiyor Sánchez parlamentoyu feshetti
İspanya sandığa gidiyor! Sánchez parlamentoyu feshetti
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 13:05:28. #7.13#
SON DAKİKA: Soma'da 5 madencinin öldüğü göçükle ilgili 9 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei