Soma\'da maden göçüğünde 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı, 3 işçi aranıyor

Soma'da maden göçüğünde 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı, 3 işçi aranıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'nın Soma ilçesindeki özel maden işletmesinde meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi sağ kurtarıldı. Göçük altındaki 3 işçi için yaklaşık 10 saattir süren arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Soma Devlet Hastanesi önünde bekleyen yakınlar haber bekliyor.
Haber: Fatih ÖZKILINÇ/Osman BEKAR Kamera: Kerim UĞUR
(MANİSA) - Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden işletmesinde meydana gelen göçüğün ardından, Soma Devlet Hastanesi önünde madenci yakınlarının bekleyişi sürüyor.
Göçükte sağ kurtarılan 2 işçinin kaldırıldığı Soma Devlet Hastanesi önünde toplanan işçi yakınları ve mesai arkadaşları, göçük altında kalan 3 işçiden gelecek haberi bekliyor.
Maden ocağında meydana gelen göçükte 7 işçiden 2'si sağ kurtarılırken, Halit Ersay ve Kerim Ören'in cansız bedenlerine ulaşıldı.
Göçük altında kalan 3 işçiye ulaşılması için ekiplerin yaklaşık 10 saattir sürdürdüğü arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: ANKA
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