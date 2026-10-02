Soma'da maden göçüğünde 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı, 3 işçi aranıyor - Son Dakika
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Soma'da maden göçüğünde 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı, 3 işçi aranıyor

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Soma\'da maden göçüğünde 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı, 3 işçi aranıyor
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Manisa'nın Soma ilçesindeki özel maden işletmesinde meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi sağ kurtarıldı. Göçük altındaki 3 işçi için yaklaşık 10 saattir süren arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Soma Devlet Hastanesi önünde bekleyen yakınlar haber bekliyor.

Haber: Fatih ÖZKILINÇ/Osman BEKAR Kamera: Kerim UĞUR

(MANİSA) - Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden işletmesinde meydana gelen göçüğün ardından, Soma Devlet Hastanesi önünde madenci yakınlarının bekleyişi sürüyor.

Göçükte sağ kurtarılan 2 işçinin kaldırıldığı Soma Devlet Hastanesi önünde toplanan işçi yakınları ve mesai arkadaşları, göçük altında kalan 3 işçiden gelecek haberi bekliyor.

Maden ocağında meydana gelen göçükte 7 işçiden 2'si sağ kurtarılırken, Halit Ersay ve Kerim Ören'in cansız bedenlerine ulaşıldı.

Göçük altında kalan 3 işçiye ulaşılması için ekiplerin yaklaşık 10 saattir sürdürdüğü arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: ANKA
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