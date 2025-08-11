Soma'da Orman Yangını: 2 Gözaltı

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Manisa'nın Soma ilçesi Turgutalp Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, yangına sebep olduğu ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Öte yandan yangın nedeniyle Kozanlı Mahallesi de tedbir amacıyla boşaltıldı. Yangında gönüllü olarak çalışanlara su dağıtan Berat Osman Özkan (14), alevlerin arasından çıkardığı kaplumbağaya su verdi.
Ersan ERDOĞAN- Şevket YILMAZ/ SOMA,
