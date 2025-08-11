Soma'da Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika
Soma'da Orman Yangınına Müdahale

Soma\'da Orman Yangınına Müdahale
11.08.2025 22:37
Soma'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor; bir şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Turgutalp Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 10 helikopter, 30 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Yangın kriz merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Özkan, saat 14.30 sıralarında çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandığını ve çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Özkan, yangının tehlikeli bir noktada ve rüzgarın şiddetli olduğu bir zamanda çıktığını belirterek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Özkan, "Bu yangında, nem oranı düşük, sıcaklık fazla ve yerleşim birimlerine de yakın olunca tüm tehlike unsurları bir araya geldi. İnşallah personellerimizin azmiyle ve tüm ekipmanlarımızın doğru kullanımıyla yangını bir an önce sonlandırmak istiyoruz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerin de uydu üzerinden yangın bölgesini takip ettikleri bilgisini paylaşan Özkan, itfaiye ekipleriyle de işbirliği içerisinde çalıştıklarını ve yangına karşı tedbir aldıklarını söyledi.

Kozanlı Mahallesi tahliye edildi

Yangın nedeniyle Kozanlı Mahallesi'nin tahliye edildiğini belirten Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, bölgede bilgilendirme çalışmalarını yapıyorlar. Rüzgarın yönüne, risk durumuna göre diğer mahallelerle ilgili duyarlılık oluşturma noktasında arkadaşlarımız çalışıyor. Hem Turgutalp hem Kozanlı hem de Darkale mahallelerimizde, arkadaşlarımız vatandaşları uyarıyor. İl kriz merkezimizde ne ihtiyaç varsa, tüm ekipmanlar buraya sevk ediliyor. Etkili bir iletişimle risk unsurlarını tespit ederek, yangının bir önce söndürülmesi için çalışıyoruz."

Yangına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı

Özkan, yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüphelinin gözaltına alındığını, konuyla ilgili titiz çalışmanın yürütüldüğünü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Kozanlı Mahallesi kırsalındaki söndürme çalışmalarına 2 Sikorsky helikopter, jandarma TOMA'ları ve vatandaşlar da destek verdi.

Vatandaşlar, Turgutalp Mahallesi orman alanındaki yangın havuzuna traktörlerine bağladıkları tankerlerle su taşıdı.

Havuza boşaltılan su, helikopterlerce alınarak yanan bölgelere atıldı.

Ekipler, yangına müdahalesini karadan sürdürüyor.

Kaynak: AA

Soma'da Orman Yangınına Müdahale

SON DAKİKA: Soma'da Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika
