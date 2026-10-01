Soma'daki maden göçüğünde bir işçi hayatını kaybetti, kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Soma'daki maden göçüğünde bir işçi hayatını kaybetti, kurtarma çalışmaları sürüyor

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Soma\'daki maden göçüğünde bir işçi hayatını kaybetti, kurtarma çalışmaları sürüyor
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağındaki göçükte bir işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Işıkhan, göçük altındaki işçiler için kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, SGK'nın başmüfettiş görevlendirdiğini bildirdi.

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçüğe ilişkin açıklama yaptı. Bir işçinin hayatını kaybettiğini belirten Işıkhan, göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü, olayın araştırılması amacıyla SGK tarafından başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçüğe ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Işıkhan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçük nedeniyle derin üzüntü yaşıyoruz. Hayatını kaybeden işçi kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. En büyük temennimiz göçük altında kalan işçilerimizin bir an evvel sağ salim kurtarılmasıdır. Yaşanan elim olayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından Başmüfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz. Geçmiş olsun Manisa."

Kaynak: ANKA
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