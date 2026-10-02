Soma'daki maden kazası nedeniyle Sardes'teki Bregovic konseri 10 Ekim'e ertelendi - Son Dakika
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Soma'daki maden kazası nedeniyle Sardes'teki Bregovic konseri 10 Ekim'e ertelendi

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Soma\'daki maden kazası nedeniyle Sardes\'teki Bregovic konseri 10 Ekim\'e ertelendi
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Soma'daki maden kazası nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Sardes Antik Kenti'nde düzenleyeceği Goran Bregovic konseri 10 Ekim'e ertelendi. 3 Ekim'de yapılacak etkinlik için alınan biletlerin yeni tarihte de geçerli olacağı açıklandı.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Sardes Antik Kenti'nde düzenlenmesi planlanan Goran Bregovic konseri, Soma'da meydana gelen maden kazası nedeniyle 10 Ekim'e ertelendi. Daha önce alınan biletlerin yeni tarihli konserde de geçerli olacağı bildirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Sardes Antik Kenti'nde gerçekleştirilmesi planlanan Goran Bregovic konseri, Soma ilçesinde meydana gelen maden kazası nedeniyle ertelendi.

Lidya uygarlığının başkenti Sardes'in tarihi atmosferinde 3 Ekim Cumartesi günü düzenleneceği duyurulan konser, 10 Ekim Cumartesi gününe alındı. Etkinlik için daha önce bilet satın alan vatandaşların biletlerinin 10 Ekim'deki konserde de geçerli olacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi, kazada yaşamını yitiren madencilere rahmet, ailelerine ve tüm Manisa halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: ANKA
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