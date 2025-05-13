Soma Faciasının 11. Yılı Anıldı

(ANKARA) - Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın üzerinden 11 yıl geçti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Ekmek davasına bir ömür veren, büyük bir adaletsizlik sarmalına mahkum edilen hiçbir madencimizi unutmadık, unutmayacağız" dedi.

Dervişoğlu, 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma maden faciasının 11'inci yılında sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Soma'da, yerin metrelerce altında ekmeğinin peşindeyken aramızdan koparılan 301 maden işçisi kardeşimi saygı ve rahmetle anıyorum. Ekmek davasına bir ömür veren, büyük bir adaletsizlik sarmalına mahkum edilen hiçbir madencimizi unutmadık, unutmayacağız."