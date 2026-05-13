Soma Faciasının 12'nci Yıl… CHP Lideri Özel, Maden Şehitliği'ndeki Anma Programına Katıldı

13.05.2026 13:59  Güncelleme: 14:40
(SOMA) - Soma faciasının 12'nci yıl dönümünde anma programı düzenlendi.

13 Mayıs 2014'te meydana gelen ve 301 madencinin yaşamını yitirdiği facianın yıl dönümünde Soma Madenci Şehitliği'nde gerçekleştirilen programa Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Soma Kaymakamı Ünal Koç, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Manisa Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri, şahit madenci yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Program kapsamında madenci şehitlerinin kabirlerine karanfil bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Anma töreninde faciada yaşamını yitiren madenciler rahmet ve saygıyla anıldı.

Öte yandan anma töreninde bir şehit madenci yakını Özgür Özel'e yönelik "Siz milletvekili olarak geldiniz bizleri savundunuz. Hakkımızı aradınız ama yenilen de biz olduk. Üzülüyorum, sonrasını söylemeyeceğim" dedi. Bunun üzerine Özel, de "Bir daha görülür o mahkemeler. O mahkemeyi yeniden gördüreceğim sen merak etme" dedi.

Kaynak: ANKA

