Soma Maden Faciası'nın 11. Yılı: Adalet Arayışı Devam Ediyor

(İZMİR)- 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma Maden Faciası'nın 11. yılı dolayısıyla düzenlenen anmaya katılan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Onların ölümüne sebep olanlardan hesap sorulmadıkça bu ülkede hiçbirimize huzur yok. Anıları önünde saygıyla eğiliyor, bir kısmının hayatına da tanıklık ettiğim ailelerin acısını paylaşıyorum" dedi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma Maden Faciası'nın 11. yılı dolayısıyla CHP Konak İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen anmaya katıldı. Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde gerçekleşen programa Başkan Mutlu'nun yanı sıra CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, İl Gençlik Kolları Yöneticileri, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mert Korkmaz, İlçe Gençlik Kolları Başkanları, Konak Belediye Meclis Üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı. Duygu dolu anların yaşandığı anmada hayatını kaybeden madencilerin anısına yere kömür ve baretler bırakılarak etrafına mumlar yakıldı.

Mutlu: Somalı madenciler de adalet arayışımızda

Soma'nın hesabının hala sorulmadığını ve aradan geçen 11 yılda iş cinayetlerinin azalmadığını belirten Çınarlı Mutlu, "Yaşamını sürdürmek için yerin metrelerce altında çalışan 301 kişiydi onlar. Gün yüzü görmeden, bütün bir zamanlarını her türlü iş güvencesinden uzak geçiren ve hayatlarını idame ettirmeye dahi yetmeyen ücretler alan 301 işçi… O gün büyük bir şok içerisinde aldık kara haberi. Bütün meslek odalarıyla birlikte Soma'ya gittik. Günlerce gecelerde orada nöbet tutuldu. Biz bunlara iş kazası değil iş cinayeti dedik hep. Bir işveren kar hırsıyla hareket ettiğinde bu iş cinayetleri gerçekleşiyor. Şu an hapiste bu suçun cezasını çeken hiç kimse yok. Hak, hukuk, adalet arayışıyla sokaklarda yürüyoruz ve mücadele ediyoruz. Bu adalet arayışımızın bir bölümünde de Somalı madencilerimiz var. Onların ölümüne sebep olanlardan hesap sorulmadıkça bu ülkede hiçbirimize huzur yok. Anıları önünde saygıyla eğiliyor, bir kısmının hayatına da tanıklık ettiğim ailelerin acısını paylaşıyorum" dedi.

İlgazi: Kar hırsı nedeniyle bugün aramızda değiller

11 yıl önce göz göre göre gelen bir felaketle 301 canın hayatını kaybettiğini dile getiren CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi de "301 madencimizi anmak için bir araya geldiğimiz bu programa katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Maalesef iktidarın kar hırsı nedeniyle 301 madencimiz bugün aramızda değil. Genel Başkanımız Özgür Özel'in de söylediği gibi bugün işçi sınıfının haklarının arandığı bir gün olarak değerlendirilmeli. İyi ki varsınız, iyi ki bu mücadelede birlikte yol yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Korkmaz: Soma'yı unutmuyoruz

Soma'da yaşanan facianın Cumhuriyet tarihinin en kara günlerinden biri olduğunun altını çizen İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mert Korkmaz ise şunları söyledi:

"Kar hırsı ve denetimsizlik nedeniyle kaybettiğimiz her can, bize bu düzeni sorgulama ve değiştirme sorumluluğunu yüklemektedir. Unutmadık, unutturmuyoruz. Bu düzen değişene kadar mücadelemiz sürecek."