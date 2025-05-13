Soma Maden Faciasının 11. Yılı...Türk-İş Yönetim Kurulu: "kaza, Nedenleri ve Sonuçları Değerlendirildiğinde Bir Kaza Değil, Katliamdır"

(ANKARA)- Türk-İş Yönetim Kurulundan Soma maden faciasının 11'inci yılı dolayısıyla yapılan açıklamada, "Kar hırsının ön plana çıktığı, emeğin ötelendiği politikalar nedeniyle 301 maden işçimizi 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma'da şehit verdik. Soma'da gerçekleşen kaza, nedenleri ve sonuçları değerlendirildiğinde bir kaza değil, katliamdır" ifadeleri kullanıldı.

Türk_ İş Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaşanan acıları sadece ailelerin değil, işçi sınıfının da unutmayacağı vurgulandı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soma faciası sonrasında yapılan mevzuat çalışmaları ile özellikle maden yeraltı işletmelerinde iş şartlarında iyileştirmeler sağlandı. Ancak aradan geçen 11 yıla rağmen geçmiş yüzyıl yöntemleriyle kaçak çalışan bazı maden işyerlerinin olduğu da bilinmektedir. Sendikal örgütlenmenin olmadığı, kuralsız ve denetimsiz olarak çalışmalarını sürdüren bu ve benzeri işyerleri, çalışma hayatının kanayan yarasıdır. Soma faciası yargılaması da toplum vicdanında karşılığını bulmamıştır. Ülkedeki işçi sağlığı alanında yaşanan ihmalin müeyyidesi hukuk alanında beklenen ölçüde olmamış, eksik kalmıştır."

"İnsan hayatı ve işçi emeği en yüce değerdir"

Maden iş yerlerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda belirtildiği gibi teknolojik gelişmeler kullanılarak üretim yapılması, gerçek anlamda denetimlerin yapılmasının sorunun çözüm yolu olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İşçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri bir maliyet unsuru değildir. İnsan hayatı ve işçi emeği ihmal edilemeyecek en yüce değerdir. Gelişmiş ülkeler, insana ve çalışana değer vererek ekonomik büyümeyi gerçekleştirmektedir. Çalışma hayatında öncelikli amaç, insan onuruna yakışır çalışma ve yaşama şartlarını oluşturmaktır. TÜRK-İŞ, çalışanların iş ve yaşam şartlarının insan onuruna yakışır seviyede olması gerektiği bilincini önceliği olarak görmeye devam edecektir. Soma faciasının 11. yıl dönümünde, 301 maden şehidimizi rahmetle anıyor, yakınlarına ve tüm sevenlerine bir kez daha başsağlığı diliyoruz."