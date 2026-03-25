Üye Girişi
Son Dakika Logo

Soma'nın İlk Kadın Otobüs Şoförü: Derda Aktaş
25.03.2026 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Derda Aktaş, Soma'nın ilk kadın otobüs şoförü olarak hayalini gerçekleştirdi ve kadınlara örnek oldu.

MANİSA'nın Soma ilçesinde Derda Aktaş (40), yıllardır kurduğu otobüs şoförlüğü hayalini gerçekleştirip, ilçenin ilk kadın otobüs şoförü oldu. Servis şoförlüğüyle başladığı meslek hayatında gerekli belgeleri tamamlayan Aktaş, Soma Özel Halk Otobüsleri bünyesinde direksiyon başına geçti.

Evlilik nedeniyle yaklaşık 20 yıl önce Soma'ya yerleşen 2 çocuk annesi Derda Aktaş, bir süre sonra kendi ayakları üzerinde durma kararı aldı. 2021 yılında özel bir rehabilitasyon merkezinde servis şoförü olarak çalışmaya başlayan Aktaş, zamanla deneyim kazandı. Derda Aktaş daha sonra ağır vasıta kullanabilmek için SRC ve psikoteknik belgelerini aldı, kamyon ehliyeti edindi. İlçede daha önce kadın otobüs şoförü olmaması üzerine bu alanda hedef belirleyen Aktaş, Soma Özel Halk Otobüsleri'nin şoför alım ilanına başvurdu. Başvurusu kabul edilen Derda Aktaş, 2024 yılının Aralık ayında göreve başladı. Göreve başladığı ilk günlerden itibaren yolcuların ilgisini çeken Aktaş, özellikle kadınlar ve çocuklardan olumlu geri dönüşler aldığını belirtti.

'EN BÜYÜK HAYALİMDİ'

Otobüs kullanmanın en büyük hayali olduğunu belirten Derda Aktaş, "2 çocuk annesiyim. Hayatımın bir noktasında kendi ayaklarımın üzerinde durmak zorunda kaldım. Bir yerden başlamam gerekiyordu. Özel bir kurumda servis şoförü olarak işe başladım. Orada çalışırken kendimi geliştirdim. SRC aldım, psikoteknik aldım, kamyon ehliyeti dahi aldım. Ama otobüs kullanmak benim zaten en büyük hayalimdi. Uzun süre hiç kadın şoför olmadığını fark ettim. 'İlk ben olacağım' diye kendime hedef koydum. İlanı görür görmez başvuru yaptım ve kabul edildim. İlçenin ilk kadın şoförü olarak göreve başladım. Yolcularımdan çok güzel tepkiler alıyorum. 1 yıl olmasına rağmen hala takdir edenler, teşekkür edenler var" dedi.

KADINLAR ÇEKİNMEMELİ

Kadınların araç kullanmaktan çekinmemesi gerektiğini vurgulayan Aktaş, çevresindeki kadınlara da örnek olduğunu dile getirip, "Çok fazla kadın arkadaşım araç kullanmıyordu. Onları cesaretlendirdim. Ehliyet aldılar, şimdi araç kullanıyorlar ve çok mutlular. Her kadının isterse başarabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'DURAKTAKİ ARKADAŞLARIM ÇOK YARDIMCI OLDU'

Otobüs kullanmaya ilk başladığında zorlandığını ancak çalışma arkadaşlarının desteğiyle süreci kolay atlattığını anlatan Derda Aktaş, "Hayatımda ilk defa otobüs kullandım. Daha önce minibüs tarzı araçlar kullandım ama otobüs farklı. Bu aracın inceliklerini duraktaki arkadaşlarımdan öğrendim. Hepsi bana çok yardımcı oldu, defalarca anlattılar, hiç bıkmadan destek oldular. Ayrıca Soma'da körüklü araç yok. Eğer ileride şehir değiştirirsem ilk hedefim o araçları kullanmak olacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ulaşım, Güncel, Manisa, Soma, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli maçımızı icra memuru hakem yönetecek Milli maçımızı icra memuru hakem yönetecek
İşte İsrail’in kabusu olan o füze: Demir Kubbe’yi delip geçti İşte İsrail'in kabusu olan o füze: Demir Kubbe'yi delip geçti
16 yaşındaki çocuğu ailesi korkunç halde buldu 16 yaşındaki çocuğu ailesi korkunç halde buldu
Bu karedeki çocuğu şimdi dünya tanıyor Bu karedeki çocuğu şimdi dünya tanıyor
Lübnan’da hayatını kaybedenlerin sayısı 1050’ye yükseldi Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1050'ye yükseldi
Piyasalarda Trump vurgunu 500 milyon dolarlık işlem ortalığı karıştırdı Piyasalarda Trump vurgunu! 500 milyon dolarlık işlem ortalığı karıştırdı
Devlet Bahçeli, Akın Gürlek sorusunu yanıtsız bıraktı Devlet Bahçeli, Akın Gürlek sorusunu yanıtsız bıraktı
Galatasaray’ın eski yıldızı koca ülkeyi karıştırdı Galatasaray'ın eski yıldızı koca ülkeyi karıştırdı

09:59
Real Madrid’in beslenme uzmanından olay iddia
Real Madrid'in beslenme uzmanından olay iddia
09:15
Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu’na bir darbe daha
Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe daha
08:58
Trump’ın sözleri piyasayı karıştırdı Renk yeşile döndü
Trump'ın sözleri piyasayı karıştırdı! Renk yeşile döndü
08:51
İran’dan ABD ile ateşkes görüşmeleri için ağır şartlar: Üslerin tamamı kapatılacak
İran'dan ABD ile ateşkes görüşmeleri için ağır şartlar: Üslerin tamamı kapatılacak
08:38
4 aylık hamile psikoloğu bahçede böyle vurdular
4 aylık hamile psikoloğu bahçede böyle vurdular
08:36
Akaryakıtta tabela yine değişti Zamların ardından bu kez çifte indirim
Akaryakıtta tabela yine değişti! Zamların ardından bu kez çifte indirim
07:49
Uyuşturucu soruşturmasında Galatasaray’ın eski başkanı Burak Elmas gözaltında
Uyuşturucu soruşturmasında Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas gözaltında
07:37
Ünlülere uyuşturucu soruşturması Yeni dalga operasyonda 14 kişi gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu soruşturması! Yeni dalga operasyonda 14 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 10:07:13. #.0.4#
SON DAKİKA: Soma'nın İlk Kadın Otobüs Şoförü: Derda Aktaş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.