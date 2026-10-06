Soma'da 5 işçinin öldüğü göçük soruşturmasında genel müdür dahil 9 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Soma'da 5 işçinin öldüğü göçük soruşturmasında genel müdür dahil 9 zanlı tutuklandı

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Soma\'da 5 işçinin öldüğü göçük soruşturmasında genel müdür dahil 9 zanlı tutuklandı
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Manisa Soma'daki maden işletmesinde 1 Ekim'de meydana gelen göçükte 5 işçi yaşamını yitirmiş, 2 işçi kurtarılmıştı. Soruşturmada gözaltına alınan, maden şirketinin genel müdürünün de aralarında olduğu 9 zanlı tutuklandı.

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde 5 işçinin yaşamını yitirdiği göçüğe ilişkin soruşturmada gözaltına alınan, ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 zanlı tutuklandı.

9 ZANLI TUTUKLANDI 

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Maden şirketinin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 zanlı, Soma Adliyesine sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 

5 İŞÇİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Manisa'nın Soma ilçesindeki madende 1 Ekim'de göçük meydana gelmiş, toprak altında kalan 7 işçiden 2'si kurtarılmış, 5 işçinin cesedine ulaşılmıştı. 

Kaynak: AA
3. SayfaGüncelManisaSomaSon Dakika

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