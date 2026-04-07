Somali Açıklarında Petrol Arama Başlıyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

07.04.2026 21:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Somali Limanlar Bakanı, 'Çağrı Bey' gemisiyle petrol arama faaliyetlerine start verdi.

Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Mohamed Nur, Somali açıklarında petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde bulunmak üzere yola çıkan "Çağrı Bey" sondaj gemisine ilişkin "Yola çık, Çağrı Bey. Denizler senindir, umuda açılan yollar senindir." açıklamasında bulundu.

Nur, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Çağrı Bey gemisiyle ilgili paylaşım yaptı.

Somali sularındaki bu çalışmaların, Somalililer ve Türkler başta olmak üzere tüm insanlık için hayırlara ve berekete vesile olmasını dileyen Bakan Nur, "Gayret bizden; başarı, takdir ve müjde ise yalnızca Allah'tandır." açıklamasında bulundu.

Bakan Nur'un paylaşımı, "Somali'de ilk kez gerçekleştirilecek derin deniz sondaj faaliyetlerine yönelik beklentilerin arttığı" bir dönemde geldi.

Yetkililer, söz konusu çalışmaların, ülkenin enerji kaynaklarının değerlendirilmesine ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlamasının hedeflendiğine işaret ediyor.

Somali'de, Oruç Reis'in yaptığı sismik araştırmalar sonucunda Çağrı Bey ilk sondajı gerçekleştirecek.

Türkiye ile Somali arasındaki işbirliği, 2011'den bu yana güvenlik, askeri eğitim, ekonomi, sağlık, eğitim ve altyapı gibi alanlarda çok boyutlu şekilde gelişiyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Mogadişu'da kurulan TÜRKSOM Askeri Eğitim Üssü aracılığıyla Somali ordusuna eğitim verilirken; savunma, deniz güvenliği, enerji arama ve kalkınma yardımları alanlarında yürütülen projeler de ülkenin istikrarına katkı sağlıyor.

Çağrı Bey gemisinin 10 Nisan Cuma günü Somali'ye ulaşması bekleniyor.

Kaynak: AA

Denizcilik, Ekonomi, Somali, Enerji, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 22:00:26. #7.12#
SON DAKİKA: Somali Açıklarında Petrol Arama Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.