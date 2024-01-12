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Somali Cumhurbaşkanı, Etiyopya'yı uyardı - Son Dakika
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Somali Cumhurbaşkanı, Etiyopya'yı uyardı

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Etiyopya hükümeti ve terör örgütü Eş-Şebab'ın aynı gündemi paylaştığını belirterek, Etiyopya'yı durması için uyardı. Mahmud, Etiyopya'nın Somali'nin egemenliğini ihlal etmekten vazgeçmesi çağrısında bulundu. Etiyopya ve Eş-Şebab'ın ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğünü tehdit etmek gibi ortak bir gündemi olduğunu söyleyen Mahmud, Somali'nin kendisini savunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Somali Cumhurbaşkanı, Etiyopya\'yı uyardı
12.01.2024 - 23:01,  Güncelleme: 23:03
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Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Etiyopya hükümeti ve terör örgütü Eş-Şebab'ın aynı gündemi paylaştığını belirterek, "Etiyopya'yı durması için uyarıyoruz." dedi.

Mahmud, başkent Mogadişu'da bir camide yaptığı konuşmada, Etiyopya hükümetine, Somali'nin egemenliğini ihlal etmekten vazgeçme çağrısı yaptı.

Mahmud, "Bugün düşmanımız iki. Biz direniş geçmişi olan insanlarız. İçerideki düşmana (Eş-Şebab) ve dışarıdan gelen işgale direneceğiz. Bunu yapabilecek kapasitedeyiz ve aksini düşünen herkes uyuyor ve onları uyanmaya çağırıyoruz. Etiyopya'yı durması için uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiyopya ve Eş-Şebab'ın ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğünü tehdit etmek gibi ortak bir gündemi paylaştığını söyleyen Mahmud, ülkesinin kendisini savunmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland, 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptıyla Etiyopya'ya ticari ve askeri amaçlar için kıyılarını kullanma izni vermişti.

Somaliland nihai anlaşmanın imzalanmasıyla Etiyopya'nın kendisini bağımsız olarak tanıyacağını duyurmuştu.

Somali'nin tepkisini çeken anlaşma sonrası bölge ülkeleri liderleri, tansiyonu düşürme çağrısında bulunmuştu.???????

Kaynak: AA
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