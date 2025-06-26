Somali Cumhurbaşkanı'ndan Birlik Çağrısı

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkenin bağımsızlığının 65. yıl dönümü dolayısıyla halka ulusal birlik çağrısı yaparak, "Gerçek özgürlük ancak Somali halkının kalplerinin ve davalarının birleşmesi ve birliğin sağlanmasıyla mümkün olur." dedi.

Somali ulusal basınında yer alan haberlere göre, başkent Mogadişu'da düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Mahmud, Somali Meclis Başkanı Şeyh Adan Madobe ve milletvekilleri katıldı.

Mahmud, Bağımsızlık Günü'nde yaptığı konuşmada ulusal birlik ve diyalog çağrısında bulundu.

Somali halkının, kuzey bölgelerini İngiliz sömürge yönetiminden kurtardığını hatırlatan Mahmud, kuzey bölgelerinin ülkenin bağımsızlık mücadelesinde önemli rol oynadığını vurguladı.

Mahmud, devlet düzenini zedeleyen siyasi süreçlere dikkati çekerek, "Gerçek özgürlük ancak Somali halkının kalplerinin ve davalarının birleşmesiyle ve birliğin sağlanmasıyla mümkün olur." ifadesini kullandı.

Ülkedeki istikrarsızlığın diktatörlük, gücün suistimali ve kötü yönetimden kaynaklandığını dile getiren Mahmud, bu yaraların samimi diyalog ve kardeşlik temelli ulusal birlikle iyileştirilebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Mahmud, Somali'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve halkının birliğine verdikleri destekten dolayı uluslararası ortaklara teşekkür ederek, kalıcı barış, refah ve ulusal uzlaşı hedefiyle ortak çaba çağrısında bulundu.

Meclis Başkanı Madobe'den birlik çağrısı

Somali Meclis Başkanı Madobe de kuzey bölgelerin İngiliz sömürge yönetiminden kurtuluşunun 65. yıl dönümünün tüm Somali halkı için tarihi anlam taşıdığını söyledi.

Madobe, 26 Haziran'ın Somali'nin kendi kaderini tayin etme mücadelesinde dönüm noktası olduğunu belirterek, kuzey bölgelerin Somali'nin birliğine ve dayanışmasına katkılarını vurguladı.

Bu bölgelerden gelen kahramanların bağımsızlık ve birleşmedeki rolüne işaret eden Madobe, Somali halkına birlik çağrısında bulundu.

Madobe, ülkenin gelişimini engelleyen kişi ve ideolojilere karşı ortak tavır alınması gerektiğini vurguladı.