Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna hapis cezası verildi
FATİH'te motokuryeye çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud, 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıl 6 hapis cezası aldı. Ancak hapis cezası adli para cezasına çevrildi. Mohamud, 27 bin 300 lira adli para cezası ödeyecek ve 6 ay boyunca ehliyeti geri alınacak.
16.01.2024 - 12:42,
Güncelleme: 12:44
FATİH'te motokuryeye çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud, "Taksirle ölüme neden olmak"tan 2 yıl 6 hapis cezası verildi. Hapis cezası adli para cezasına çevrildi. Mohammed Hassan Sheikh Mohamud, 27 bin 300 lira adli para cezasına çarptırıldı, 6 ay süreyle ehliyetinin geri alınmasına karar verildi.
Kaynak: DHA