Somali Cumhurbaşkanı\'nın oğlu motokuryeye çarparak ölümüne neden oldu

FATİH'te motokuryeye çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud, "Taksirle ölüme neden olmak"tan 2 yıl 6 hapis cezası verildi. Hapis cezası adli para cezasına çevrildi. Mohammed Hassan Sheikh Mohamud, 27 bin 300 lira adli para cezasına çarptırıldı, 6 ay süreyle ehliyetinin geri alınmasına karar verildi.

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