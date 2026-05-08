Somali'de 'Bir Kişi, Bir Oy' Sistemi Uygulandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Somali'de 'Bir Kişi, Bir Oy' Sistemi Uygulandı

08.05.2026 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Somali, 'bir kişi, bir oy' sistemine geçiş yaptı. Seçim hazırlıkları Güneybatı Eyaleti'nde devam ediyor.

Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Mohamed Nur, ülkesinde uygulanmaya başlanan "bir kişi, bir oy" sisteminin başarıyla yürütüldüğünü dile getirdi.

Güneybatı Eyaleti'nde yürütülen seçim hazırlıkları kapsamında Bakool bölgesine bağlı Wajid ilçesini ziyaret eden Bakan Nur, yaptığı açıklamada, yeni seçim sisteminin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Nur, "Bugün her Somalili siyasetçi, halkın güvenini kazanarak ülkeye liderlik edebilmek için vatandaşların oyuna ihtiyaç duyuyor." ifadelerini kullandı.

Yeni seçim sisteminin ilk defa başkent Mogadişu dışında Güneybatı Eyaleti'nde yapılacağına dikkati çeken Nur, halkın barış ve istikrar istediğinin altını çizdi.

"Artık yöneticilerimizi biz seçebileceğiz"

Somalili Ahmed Ali Muse ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Artık yöneticilerimizi biz seçebileceğiz. Herkes bize gelip oy isteyecek ve biz de bizi ikna edene oyumuzu vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Faduma Ali Jama da kendisinin 40 yaşına yaklaştığını ve henüz özgürce kimseyi seçmediğini söyleyerek, "Seçimi çocuk gibi heyecanla bekliyorum." dedi.

Somali'de seçim sistemi

Somali'de en son 1969 yılında doğrudan genel seçim yapılmıştı.

Ülke, 1991'de başlayan iç savaşın ardından uzun yıllar "4,5 sistemi" olarak bilinen kabile temelli temsil modeliyle yönetildi. Bu sistemde vatandaşlar doğrudan oy kullanamıyor, milletvekilleri kabile delegeleri tarafından seçiliyor, cumhurbaşkanı ise bu milletvekilleri tarafından belirleniyordu.

Federal hükümet, Aralık 2025'te başkent Mogadişu'nun da bulunduğu Benadir bölgesinde 57 yıl sonra doğrudan seçim modeli uygulamıştı.

Ülkede uzun süredir uygulanan dolaylı ve kabile temelli "4,5 sistemi"nden "bir kişi bir oy" esasına dayalı doğrudan seçim sistemine geçiş, tarihi bir adım olarak nitelendiriliyor.

Mogadişu dışında ilk kez bir eyalette düzenlenecek seçimlerle halk, 10 Mayıs'ta yerel temsilcileri, 18 Mayıs'ta milletvekillerini ve 23 Mayıs'ta da eyalet başkanını seçmek için sandık başına gidecek.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali'de 'Bir Kişi, Bir Oy' Sistemi Uygulandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8 çocuk yaptı belediyede işe girdi, yeni hedefi 10. çocuk 8 çocuk yaptı belediyede işe girdi, yeni hedefi 10. çocuk
Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı
Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz’e gönderildi Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz’e gönderildi
Dries Mertens yuvaya döndü Dries Mertens yuvaya döndü
DSÖ’den aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 12 ülkeye hantavirüs uyarısı DSÖ'den aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeye hantavirüs uyarısı
Okan Buruk imzayı atıyor Kontratının detayları belli oldu Okan Buruk imzayı atıyor! Kontratının detayları belli oldu

15:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz
15:16
Muhittin Böcek’in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
Muhittin Böcek'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
15:12
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi Tepkiler çığ gibi
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi
14:39
Sağlık Bakanlığı’ndan “hantavirüs“ açıklaması Türkiye’de vaka var mı
Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?
14:31
Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
14:16
İranlı Bakan Arakçi’den ABD’ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez
İranlı Bakan Arakçi'den ABD'ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 16:36:07. #7.12#
SON DAKİKA: Somali'de 'Bir Kişi, Bir Oy' Sistemi Uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.