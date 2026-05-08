Somali'de 'Bir Kişi, Bir Oy' Sistemi Uygulandı

Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Mohamed Nur, ülkesinde uygulanmaya başlanan "bir kişi, bir oy" sisteminin başarıyla yürütüldüğünü dile getirdi.

Güneybatı Eyaleti'nde yürütülen seçim hazırlıkları kapsamında Bakool bölgesine bağlı Wajid ilçesini ziyaret eden Bakan Nur, yaptığı açıklamada, yeni seçim sisteminin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Nur, "Bugün her Somalili siyasetçi, halkın güvenini kazanarak ülkeye liderlik edebilmek için vatandaşların oyuna ihtiyaç duyuyor." ifadelerini kullandı.

Yeni seçim sisteminin ilk defa başkent Mogadişu dışında Güneybatı Eyaleti'nde yapılacağına dikkati çeken Nur, halkın barış ve istikrar istediğinin altını çizdi.

"Artık yöneticilerimizi biz seçebileceğiz"

Somalili Ahmed Ali Muse ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Artık yöneticilerimizi biz seçebileceğiz. Herkes bize gelip oy isteyecek ve biz de bizi ikna edene oyumuzu vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Faduma Ali Jama da kendisinin 40 yaşına yaklaştığını ve henüz özgürce kimseyi seçmediğini söyleyerek, "Seçimi çocuk gibi heyecanla bekliyorum." dedi.

Somali'de seçim sistemi

Somali'de en son 1969 yılında doğrudan genel seçim yapılmıştı.

Ülke, 1991'de başlayan iç savaşın ardından uzun yıllar "4,5 sistemi" olarak bilinen kabile temelli temsil modeliyle yönetildi. Bu sistemde vatandaşlar doğrudan oy kullanamıyor, milletvekilleri kabile delegeleri tarafından seçiliyor, cumhurbaşkanı ise bu milletvekilleri tarafından belirleniyordu.

Federal hükümet, Aralık 2025'te başkent Mogadişu'nun da bulunduğu Benadir bölgesinde 57 yıl sonra doğrudan seçim modeli uygulamıştı.

Ülkede uzun süredir uygulanan dolaylı ve kabile temelli "4,5 sistemi"nden "bir kişi bir oy" esasına dayalı doğrudan seçim sistemine geçiş, tarihi bir adım olarak nitelendiriliyor.

Mogadişu dışında ilk kez bir eyalette düzenlenecek seçimlerle halk, 10 Mayıs'ta yerel temsilcileri, 18 Mayıs'ta milletvekillerini ve 23 Mayıs'ta da eyalet başkanını seçmek için sandık başına gidecek.